Haberler

Akşehir'de müstakil evde yangın: 1 yaralı

Akşehir'de müstakil evde yangın: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir evde çıkan yangında E.S. adlı bir kişi yaralandı. Yangın, Atakent Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde müstakil evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Yangın, ilçeye bağlı Atakent Mahallesi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek evi sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıktığı evde ikamet eden E.S.'nin alevlere müdahale etmeye çalıştığı sırada ellerinde yanıklar oluştuğu öğrenildi. E.S., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bomba iddia: ABD 'Türkiye'ye git' dedi, Maduro reddetti

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Bakın Maduro'ya ne teklif etmişler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı

Trump hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı! Bakanı vites yükseltti
İstanbul Boğazı'nda kan donduran görüntü

İstanbul Boğazı'nda kan donduran görüntü
Maduro ve eşi yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkıyor

Tarih belli oldu! ABD, Maduro için kritik bir adım daha atıyor
Maduro'nun yakalandığında giydiği eşofmanın stokları tükendi

Dünyanın konuştuğu fotoğraftaki detay satışları altüst etti
Trump, Venezuela'dan sonra hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı

Trump hedefindeki yeni ülkeyi açıkladı! Bakanı vites yükseltti
Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu

Isınmak için girdiği araçta cenin pozisyonunda cansız bedeni bulundu
Çin'den ABD'ye, Maduro ve eşini derhal serbest bırakma çağrısı

Çin'den ABD'ye çağrı: Maduro ve eşini derhal serbest bırakın!