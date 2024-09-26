Konya'da motosiklet ve otomobil çarpıştı: 2 çocuk yaralandı

KONYA - Konya'nın Kulu ilçesinde motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu iki çocuk yaralandı.

Kaza, saat 08.15 sıralarında Kulu merkez Kemaliye Mahallesi İsmail Efendi Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.K.'nin idaresindeki 06 SF 010 plakalı otomobil ile S.E.Ç.'inidaresindeki 42 AVP 215 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan C.T.yere savrularak yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.