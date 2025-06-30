Konya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Metrelerce Sürüklendi

Konya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Metrelerce Sürüklendi
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Beyşehir ilçesinde meydana gelen kazada bir motosiklet devrildi ve sürücüsü yola savrularak metrelerce sürdürüldü. Kazanın ayrıntıları güvenlik kamerasına yansıdı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir sürücünün devrilen motosikletten metrelerce sürüklendiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yan yana süratle seyir halinde olan iki motosikletten birisi kontrolden çıkıp devrilerek sürüklenmeye başladı. Taklalar atan motosikletten havaya savrularak yola düşen ve metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü M.Ç. yaralandı. Yaralı M.Ç., kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı kameraya yansıdı

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde yan yana seyir halinde olan iki motosikletten M.Ç.'nin kullandığı motosikletin aniden devrilmesi, motosikletten savrularak yola düşüp metrelerce sürüklenmesi ve yardım için koşan kişiler ile duran bir otomobil dikkat çekiyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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