Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin önemli bir şartı var

Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin bir şartı var
Gündem yaratacak iddia: PKK beklenen açıklamayı bugün 13.00'te yapacak

PKK beklenen açıklamayı bugün yapacak! Saat de verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal Anneler Günü mesajı
8'inci kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu

8. kez aynı suçu işleyince ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu

Konya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Kaçtı, Yakalandı

Konya'da Motosiklet Kazası: Sürücü Kaçtı, Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, motosikletin yayalara çarpması sonucu yaralanan sürücü, kaza yerinden kaçtı ancak daha sonra yakalandı. Yaralı yayalar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2 yayaya çarpan motosikletin sürücüsü kazanın ardından kaçtı. Yaralanan 2 yaya hastaneye kaldırılırken, kazada kendisi de yaralanan ve kaçan sürücü yakalandı.

Kaza, Hacıarmağan Mahallesi Köprübaşı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu A.M.'nin (23) kullandığı motosiklet yolda yürüyen G.Ö. ve M.Ö.'ye çarptı. Yayalar ile birlikte devrilen motosikletin sürücüsü de yere düşerek yaralanırken, ardından kalkıp motosikletini hareket ettirerek kaza yerinden uzaklaştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazadan sonra kaçan sürücüyü tespit edebilmek için çalışma başlattı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları da incelemeye alınırken, plakası tespit edilen motosikleti kullanan sürücünün A.M. (23) olduğu belirlendi. Gözaltına alınan sürücünün kazada yüzünden yaralandığı, hastaneye gitmediği tespit edildi. Polis tarafından gözaltına alınan sürücü, tedavisi için Beyşehir Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaza ile ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cansız bedeni kuyuda bulunan Nagihan için aileden infaz kararı iddiası

Dayısının istismar edip kuyuya attığı Nagihan için kan donduran iddia
Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar

Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
85 yaşındaki kadının bahçesine göktaşı olduğu düşünülen bir cisim düştü

Tunceli'de 85 yaşındaki kadının bahçesine "servet" yağdı
Müjde Ar sinirden çıldırdı, muhabirlerle tartıştı

Müjde Ar sinirden çıldırdı, muhabirlerle tartıştı
Aziz Sancar, Trump'a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz için maddi destek bulamıyoruz

Aziz Sancar, Trump'a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.