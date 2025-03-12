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Konya'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Konya'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
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Konya'da kontrolden çıkan motosikletin ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki Muhammet Mustafa Küçükdağ, hastanede hayatını kaybetti.

Konya'da geçtiğimiz pazar günü gece saatlerinde kontrolden çıkan motosikletin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, geçtiğimiz pazar günü gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Mustafa Küçükdağ (19) idaresindeki 70 ABS 438 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Küçükdağ ve motosiklette yolcu olarak bulunan F.A. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Konya Numune Hastanesi ve Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Konya Numune Hastanesine kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunan Muhammet Mustafa Küçükdağ, daha sonra Necmettin Erbakan Fakültesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Burada tedavisi devam eden Küçükdağ, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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