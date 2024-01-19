Konya'da motosiklet kazası: 15 yaşındaki çocuk yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletten savrulan 15 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, saat 15.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Olof Palme Bulvarında plakasız motosiklet ile seyir halinde olan 15 yaşındaki B.B., önündeki otomobile çarpmamak için frene basınca yağış sebebiyle motosiklet kaydı. Kazada, kontrolden çıkan motosikletten savrulan B.B. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı çocuk ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA