Konya'da motosiklet otobüs durağına çarptı: 1 ölü

Konya'nın Meram ilçesinde, kontrolden çıkan motosikletin otobüs durağına çarpması sonucu 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'da kontrolden çıkan motosikletin otobüs durağına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Lalebahçe Mahallesi Hatip Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Yağız Z. (17) idaresindeki 42 BCE 488 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına çarptı. Kazada sürücü ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla kaldırıldığı Meram Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

