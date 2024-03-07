Üye Girişi
Haberler

Konya'da motosiklet kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet çöp konteynerine çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı.

Konya'nın Kulu ilçesinde motosikletin çöp konteynerine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan 1 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Celal Atik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Karakaya (18) idaresindeki 42 ASE 444 plakalı motosiklet yol kenarında bulunan çöp konteynerine çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet metrelerce sürüklenirken motosiklet sürücüsü Hüseyin Karakaya ve arka koltukta bulunan M.M.A. ağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan motosiklet sürücüsü Hüseyin Karakaya sevk edildiği Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Konya 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Murat Ercan kimdir? AK Parti Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı Murat Ercan kaç yaşında, nereli? Süleyman Acar kimdir? AK Parti Ankara-Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar Kimdir? Zafer Çoktan kimdir? AK Parti Ankara- Keçiören Belediye Başkan adayı Zafer Çoktan kaç yaşında, nereli? Memiş Çelik kimdir? AK Parti Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Memiş Çelik kaç yaşında, nereli? Serhat Oğuz kimdir? AKP Ankara- Kahramankazan Belediye Başkanı adayı Serhat Oğuz kaç yaşında, nereli? Abdulkadir Aydoğan kimdir? AK Parti Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Aydoğan kaç yaşında, nereli? Özdemir Turgut kimdir? AKP Ankara- Haymana Belediye Başkanı adayı Özdemir Turgut kaç yaşında, nereli? Muzaffer Yalçın kimdir? AK Parti Ankara- Güdül Belediye Başkan adayı Muzaffer Yalçın kaç yaşında, nereli? Hüsamettin Ünsal kimdir? AKP Ankara Evren Belediye Başkanı adayı Hüsamettin Ünsal kaç yaşında, nereli? Eylem Tok ve oğlu tutuklandı mı? Türkiye'ye geri dönecekler mi, yargılanacaklar mı? Eyyüp Tekiner kimdir? AK Parti Elmadağ Belediye Başkan Adayı Eyyüp Tekiner kaç yaşında? Baki Demirbaş kimdir? AK Parti Ankara- Çubuk Belediye Başkan adayı Baki Demirbaş kaç yaşında, nereli? Liverpool - Manchester City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool - Manchester City maçı nereden izlenir? Duhan Kalkan kimdir? AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Duhan Kalkan kaç yaşında, nereli? Hazım Caner Can kimdir? AK Parti Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Hazım Caner Can kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title