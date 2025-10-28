Konya'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Alaaddin Mahallesi Otogar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 42 L 8745 plakalı otomobil ile M.D yönetimindeki 42 BBJ 730 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı daha sonra ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA