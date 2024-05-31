Üye Girişi
Haberler

Konya'da Motosiklet Hırsızlığı Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Yunak ilçesinde farklı tarihlerde motosiklet hırsızlığı yapan 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı. İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda şüpheliler tespit edildi ve adliyeye sevk edildi.

Konya'nın Yunak ilçesinde farklı tarihlerde motosiklet hırsızlığı yapan 3 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Yunak ilçesinde art arda meydana gelen motosiklet hırsızlığı olaylarının ardından harekete geçen İlçe Emniyet Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yunak İlçe Emniyeti Amirliği ekiplerince uzun süre yapılan araştırmalar neticesinde şüpheli şahıslar tespit edilerek yapılan operasyonla yakalandı. Hırsızlık şüphelisi H.B. (23), M.H.Y. (22) ve S.H. (18) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Yunak Konya Yargı Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı

Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı

 İlk Türk astronot Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi

 Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

 Gazze'de bir bebek daha açlık yüzünden can verdi

Gazze'de bir bebek daha açlık yüzünden can verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title