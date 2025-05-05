Konya'da Minibüsün Çarptığı Çocuk Yaralandı

Konya'da Minibüsün Çarptığı Çocuk Yaralandı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde, minibüsün çarptığı 12 yaşındaki çocuk yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde minibüsün çarptığı çocuk yaralandı.

Kaza, Reşadiye Mahallesi Eşeli Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 42 ABG 230 plakalı minibüs, yaya olarak koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan İ.T. (12) isimli çocuğa çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk ambulansla kaldırıldığı Karapınar Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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