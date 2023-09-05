Konya'da Midibüs Şoförü Demir Parçasıyla Dövüldü

Konya'da bir midibüs şoförü, kendisine korna çalan otomobil sürücüsü tarafından demir parçasıyla dövüldü. Olay güvenlik kamerasına yansırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

KONYA'da midibüs şoförü Faruk Ateş (57), kendisine korna çalan otomobilin sürücüsü tarafından çıkan tartışmada demir parçasıyla dövüldü. Olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Karatay ilçesi Büyük Kumköprü Caddesi'nde meydana geldi. Faruk Ateş, arkasında seyreden 06 THB 09 plakalı otomobilin sürücüsü kendisine korna çalınca 42 C 1143 plakalı midibüsünü durdurdu. İddiaya göre, Ateş, ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsüne neden korna çaldığını sorunca tartışma çıktı. Bu sırada sürücü, otomobilindeki demir parçasını alarak midibüsün camını kırıp, Faruk Ateş'in başına vurdu. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle yatışırken, otomobil sürücüsü demir parçayı olay yerinde bırakarak kaçtı. Başından yaralanan Faruk Ateş, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ateş, taburcu olduktan sonra şikayetçi oldu. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)