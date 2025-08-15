Konya'da Metruk Binada Yangın Paniği

Konya'da Metruk Binada Yangın Paniği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Meram ilçesinde 2 katlı metruk bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saat süren çalışması sonucu kontrol altına alındı. İç kısmı ahşap olan binada kısmi çökmeler meydana geldi.

Konya'da 2 katlı metruk bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. İç kısmı ahşap olan binada yangın nedeniyle kısmi çökmeler meydana geldi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Mecidiyeler Sokak'ta bulunan içi ahşap olan metruk binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, metruk binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Yangında yükselen yoğun duman, kentin birçok noktasından görüldü. İç kısmı ahşap olan 2 katlı binada yangın sırasında kısmi çökmeler yaşandı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren yoğun çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Beyoğlu Belediyesi operasyonunda isimler belli oldu! Başkan ve yakınları gözaltında

Kimlikler belli oldu! Belediye Başkanının yanında kim varsa gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes Kerem Aktürkoğlu derken Fenerbahçe'den kanat transferinde ters köşe

Herkes Kerem geliyor derken... İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.