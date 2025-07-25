Konya'da Lokantada Klima Motoru Patladı, Yangın Çıktı

Konya'da Lokantada Klima Motoru Patladı, Yangın Çıktı
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir lokantanın klima motorunun patlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda maddi hasar meydana geldi.

Konya'da bir lokantanın klima motorunun patlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Kaletaş Caddesi üzerinde bulunan bir lokantada çıktı. Edinilen bilgiye göre, lokantada müşterilerinin olduğu sırada klimanın motorunun patlaması sonucu yangın başladı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, apartman tedbir amaçlı boşaltıldı. Lokantada maddi hasar meydana geldi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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