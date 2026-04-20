Konya'da iş yerinde yangın: 2 yaralı

Konya'da bir iş yerinde çıkan yangında 1'i itfaiye personeli olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Yangın, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Çatalçam Sokak'taki bir lastikçide çıktı. Edinilen bilgiye göre, iş yerinden yükselen dumanları fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği sırada iş yerinde meydana gelen patlama nedeniyle 1 iş yeri çalışanı ve 1 itfaiye görevlisi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yanan iş yerinin yakınında iş yeri olduğunu belirten bir vatandaş, hava kompresöründen kaynaklı patlama olduğunu belirtti. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı