Konya'da lastiği patlayan otomobil takla attı: 4 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde lastiği patlatan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Adana- Konya Karayolu üzeri Bulgurluk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 20 BKD 02 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak takla attı. Otomobil yol kenarındaki bahçeye devrilerek durabildi. Kazada otomobil sürücüsü M.A. ile araçta yolcu olarak bulunan V.A., R.A. ve B.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada takla atan otomobilin Denizli'den Mersin'e gittiği öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA