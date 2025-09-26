Haberler

Konya'da Kuru Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Konya'nın Bozkır ilçesinde, Yalnızca Mahallesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve köylülerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi ve olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Bozkır ilçesinde kuru otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Yalnızca Mahallesi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, kuru otlarla kaplı yaklaşık 1,5 dekarlık bir arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin köylülerle koordineli bir şekilde yaptıkları müdahale sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa


