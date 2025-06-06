Konya'da Kurban Eti Zehirlenmesi: 8 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Konya'da Kurban Eti Zehirlenmesi: 8 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Konya'nın merkez Karatay ilçesinde, kestikleri kurbanın etini yedikten sonra fenalaşan 8 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili araştırmalar sürüyor.

Konya'da kestikleri kurbanın etinden yiyen 8 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi Ekiz Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dana keserek yiyen farklı ailelerden aralarında çocukların da olduğu 8 kişi bir süre sonra fenalaşarak rahatsızlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Zehirlendikleri belirlenen 8 kişi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 8 kişinin yedikleri etten mi, yoksa başka bir şeyden dolayımı zehirlendikleri araştırılıyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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