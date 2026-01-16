Haberler

Konya'da kumar oynayan 19 şahsa toplam 220 bin TL ceza

Güncelleme:
Konya'da düzenlenen operasyonda kumar oynayan 19 kişiye toplam 220 bin 476 TL idari ceza uygulandı. İş yerinde yapılan aramada ayrıca sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Konya'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda kumar oynayan 19 şahsa toplam 220 bin 476 TL idari ceza uygulanarak işlem yapıldı.

Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Karatay ilçesindeki bir iş yerine yapılan denetimde, 19 şahsın kumar oynadığı belirlendi. Kumar oyununda kullanıldığı değerlendirilen 235 bin 100 TL, 1.450 dolar ve 300 euro'ya el konulurken, iskambil kağıtları ve adisyon kağıtları muhafaza altına alındı. Kumar oynadığı tespit edilen 19 şahsa toplam 220 bin 476 TL idari para cezası uygulanarak işlem yapıldı. İş yerinde yapılan aramada ayrıca, Ş.C. isimli şahsa ait olduğu değerlendirilen 29 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak suçundan, kumarı organize ettiği belirlenen A.Ö. isimli şüpheli şahıs ekiplerce gözaltına alındı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
