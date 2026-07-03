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Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
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Konya'nın Meram ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce refüje ardından başka bir araca çarparak takla attı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.

Konya'da kontrolden çıkan otomobil önce refüje ardından bir otomobile çarptıktan sonra takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi Çeçenistan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S. idaresindeki 42 BCR 88 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje daha sonra D.A. yönetimindeki 42 BS 199 otomobile çarparak takla attı. Kazada takla atan otomobilde yolcu olarak bulunan A.H. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralıyı kurtarırken, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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