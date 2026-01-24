Haberler

Konya'da otomobil refüje devrildi: 4 yaralı

Güncelleme:
Konya'nın Kulu ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak refüje devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmadığı bildirildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kulu-Kırıkkale kara yolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabri T. (38) idaresindeki 52 AEG 665 plakalı Mitsubishi marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak refüje devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Sabri T. ile eşi Ayşe T. (33) ve çocukları M.M.T. (1) ile R.H.T. (6) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
