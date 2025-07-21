Konya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Demir Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı

Konya'da Kontrolden Çıkan Otomobil Demir Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı
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Konya'nın Kulu ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin demir bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Konya Ankara Kara yolu Ömeranlı Mahallesi Kulu arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Ankara istikametine seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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