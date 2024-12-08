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Konya'da Kombi Gaz Sıkışması Sonucu Patlama: 1 Yaralı

Konya'da Kombi Gaz Sıkışması Sonucu Patlama: 1 Yaralı
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde doğalgaz kombi girişinde meydana gelen gaz sıkışması sonucu patlama gerçekleşti. Olayda 60 yaşındaki bir kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Konya'da bir iş yerinde bulunan doğalgaz kombi girişinde oluşan gaz sıkışması sonrası meydana gelen patlamada 1 kadın yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi Korcan Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki tablo tasarımı yapan iş yerinde bulunan doğalgaz kombi girişinde oluşan gaz sıkışması sonrası patlama meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri patlamanın meydana geldiği iş yeri çevresinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri patlamada yaralanan 60 yaşındaki P.Y.'ye ilk müdahalesini yaptı. Yaralı kadın müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri tarafından iş yerinde muhtemel herhangi bir patlamaya karşı kontroller yapılırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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