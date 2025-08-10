Konya'da Kız Kardeşlerin Cansız Bedeni Derede Bulundu

Konya'da Kız Kardeşlerin Cansız Bedeni Derede Bulundu
Güncelleme:
Konya'nın Derebucak ilçesinde piknikte kaybolan 14 yaşındaki Cemile Naz Oruçoğlu ve 16 yaşındaki ablası Sariye Nur Oruçoğlu'nun cansız bedenlerine ulaşıldı. İki kardeşin, derede suda boğulduğu belirlendi.

Olay, Derebucak ilçesindeki Balatini Mağarası bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan piknik için Balatini Mağarası'na gelen ailenin 14 yaşındaki kızları Cemile Naz Oruçoğlu ile 16 yaşındaki ablası Sariye Nur Oruçoğlu, mağara çevresinde girdikleri derede suda kayboldu. İddialara göre suda çırpınan kardeşi Cemile Naz'ı kurtarmak için dereye giren abla Sariye Nur da gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kayalıkların kenarındaki derede sudaki girdabın yuttuğu belirtilen iki kız kardeşi sudan çıkarabilmek için itfaiyenin balık adamları bölgeye sevk edildi. Dalgıçlar yaptıkları aramalar sonucu iki kardeşin cansız bedenlerine ulaştı. Suda boğuldukları belirlenen iki kardeşin cansız bedenlerinin savcının incelemesi sonrasında otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
