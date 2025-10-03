Konya'da Kırmızı Işıkta Bekleyen Araç Kaza Yaptı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin, son sürat gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu direğe ve ağaca çarpıp ikiye bölündüğü ve sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Konya-Antalya çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlüt Külcü (40) idaresindeki 42 BT 341 plakalı Hyundai otomobil caddede kırmızı ışıkta beklediği sırada, süratli bir şekilde gelen İsmail A. idaresindeki 42 AIT 900 plakalı Audi marka otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Mevlüt Külcü idaresindeki otomobil önce direğe sonra ağaca çarparak ikiye bölünüp hurdaya döndü. Kazada Mevlüt Külcü olay yerinde hayatını kaybederken, diğer otomobilin sürücüsü İsmail A. yaralandı.

Öte yandan, kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, görüntülerde otomobilin kırmızı ışıkta beklemesi, çarpan otomobilin son sürat gelerek hızla otomobile çarparak aracı sürüklemesi yer alıyor. - KONYA