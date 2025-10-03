Konya'da Kırmızı Işıkta Bekleyen Araç Kaza Yaptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Konya'nın Meram ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobil, süratli bir şekilde gelen başka bir otomobilin çarpması sonucu direğe ve ağaca çarpıp ikiye bölündü. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Konya-Antalya çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlüt Külcü (40) idaresindeki 42 BT 341 plakalı Hyundai otomobil, caddede kırmızı ışıkta beklediği sırada süratli bir şekilde gelen İsmail A. idaresindeki 42 AIT 900 plakalı Audi marka otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Mevlüt Külcü idaresindeki otomobil önce direğe sonra ağaca çarparak ikiye bölünüp hurdaya döndü. Kazada Mevlüt Külcü olay yerinde hayatını kaybederken, diğer otomobilin sürücüsü İsmail A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı İsmail A., ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA