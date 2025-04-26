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Konya'da kayınpeder damadı bıçakladı

Konya'da kayınpeder damadı bıçakladı
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Konya'da kayınpeder ve damat arasından çıkan kavgada kayınpeder damadını bıçaklayarak yaraladı.

Konya'da kayınpeder ve damat arasından çıkan kavgada kayınpeder damadını bıçaklayarak yaraladı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Akabe Mahallesi Şehit Furkan Doğan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kayınpeder B.E., kızıyla boşanma aşamasında olan damadı A.E. ile cadde üzerinde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kayınpeder, damadını kolundan bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı damat sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli kayınpeder ise polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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