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Konya'da Kaygan Yolda Trafik Kazası: 1 Yaralı

Konya'da Kaygan Yolda Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Konya'nın Kulu ilçesinde kaygan yolda bariyerlere çarpan otomobilde bir kişi yaralandı. Ayrıca başka bir araç, kaza yapan otomobile çarparak maddi hasarlı kazaya sebep oldu.

Konya'nın Kulu ilçesinde kaygan yolda bariyerlere çarpan otomobilde 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Ankara - Konya kara yolu Kulu Kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Konya istikametine seyir halinde olan T.A. idaresindeki 59 YR 276 plakalı otomobil, yolun kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan A.A. yaralandı. Bu kazanın ardından aynı istikamette giden K.D. yönetimindeki 06 BS 4223 plakalı otomobilin 59 plakalı otomobile çarpması sonucu da maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı A.A., ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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