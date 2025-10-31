Haberler

Konya'da Kavga Müdahalesine Direnen Şahıslardan Biri Tutuklandı

Güncelleme:
Konya'nın Akşehir ilçesinde kavgaya müdahale eden polis ekiplerine direnen iki şahıstan biri tutuklandı. Olayda biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirilen şahıslardan M.D. adli kontrolle serbest bırakılırken, A.Ö. tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, olay Mahrukatçılar bölgesinde meydana geldi. Kavga ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekibine, olay yerinde bulunan M.D. ve A.Ö. isimli şahıslar saldırarak mukavemet gösterdi. Ekipler, şahısları biber gazı kullanarak etkisiz hale getirdi. Alkollü oldukları öğrenilen iki şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Haklarında "Görevli memura mukavemet ve hakaret" suçlarından işlem yapılan şahıslardan M.D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

