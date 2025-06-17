Konya'da Kavga: Baba ve İki Oğlu Bıçaklandı

Konya'da Kavga: Baba ve İki Oğlu Bıçaklandı
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Konya'nın merkez Karatay ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada baba ve iki oğlu bıçaklandı. Olayla ilgili iki şüpheli polis tarafından yakalandı.

Konya'da iki grup arasından çıkan kavgada baba ve iki oğlu bıçaklandı. Olayı gerçekleştiren 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Fatma Zafer Hatun Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda baba A.M. (48) ile oğulları M.C.M. (20) ve H.M. (17) karşı gruptaki H.Y. (22) ve K.A. (17) tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve iki oğlu, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın meydana geldiği yerin yanındaki bir apartmanın girişinde ise her yer kan oldu. Kaçan şüpheliler ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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