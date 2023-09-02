Konya'da Karısını Silahla Öldüren Şüpheli Tutuklandı
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde bir şahıs, araçta tartıştığı eşini silahla vurarak öldürdü. Şüpheli, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde karısını silahla öldüren şüpheli tutuklandı.
İddiaya göre, H.A. İnsuyu Mahallesi'nde araçta tartıştığı eşi Z.A'yı silahla vurdu.
Şüphelinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlileri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Gözaltına alınan H.A, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Adnan Kale - 3. Sayfa