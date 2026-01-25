Haberler

Kulu'da kontrolden çıkan kamyonet devrildi

Konya'nın Kulu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen kamyonette maddi hasar oluştu, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Kulu ilçesine bağlı Mandıra Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.P. idaresindeki 42 GA 225 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araçta maddi hasar oluşurken, sürücünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, devrilen araç daha sonra bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA




