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Konya'da Kalorifer Kazanından Yangın Çıktı

Konya'da Kalorifer Kazanından Yangın Çıktı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde bir evde çıkan yangın, kalorifer kazanından kaynaklandı. Yangında evin çatısı tamamen yanarken, kiler ve kazan dairesinde de büyük hasar meydana geldi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde kalorifer kazanından çıkan yangında evin çatısı yandı, kiler ve kazan dairesi zarar gördü.

Yangın, ilçeye bağlı Akören Mahallesinde bulunan müstakil bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, kısa süre önce vefat eden Kıbrıs gazisi Şevket Erkol'a ait evde kalorifer kazanından dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede çatıya sıçrarken dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında çatı tamamen yanarken, kiler ile kazan dairesinde büyük çapta maddi hasar oluştu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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