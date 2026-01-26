Haberler

Konya polisinden kaçakçılara operasyon: 5 kişi tutuklandı

Konya'da düzenlenen operasyonlarda kaçakçılık ve organize suçlara yönelik çalışmalarda milyonlarca lira değerinde kaçak ürün ele geçirilirken 5 şüpheli tutuklandı. Olaylar arasında ruhsatsız tabancalar, kaçak akaryakıt ve diğer kaçak ürünler yer aldı.

Konya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda kaçakçılık ve organize suçlara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında milyonlarca lira değerinde kaçak ürün ele geçirilirken, 5 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara'dan Beyşehir ilçesine gelip yeniden Ankara yönüne hareket ettiği tespit edilen bir araç, Konya il merkezinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 100 adet ruhsatsız tabanca ile 100 adet şarjör ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl genelinde ise 2 araç ve 1 adreste yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan 32 bin 731 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, 2 şüpheli tutuklandı.

Kaçak tütün, ilaç ve elektronik ürünlere yönelik operasyonlarda 2 araç, 1 iş yeri, 1 depo ve 2 ikamette arama yapıldı. Aramalarda yaklaşık 2 milyon 500 bin lira değerinde çok sayıda kaçak ürün ile birlikte 2 kalem tabanca ve fişekler ele geçirildi. Bu operasyonda 1 şüpheli tutuklandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, halk sağlığı ve kamu güvenliğini tehdit eden kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - KONYA

