Konya'da Kaçak Bıçak ve Malzeme Ele Geçirildi

Konya'da Kaçak Bıçak ve Malzeme Ele Geçirildi
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Seydişehir'de bir evde yapılan arama sonucu taşınması yasak 26 adet kesici delici alet ve yurt dışından kaçak olarak getirilen 40 tür malzeme ele geçirildi. G.D. isimli şahıs gözaltına alındı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir evde yapılan aramada taşınması ve bulundurulması yasak 26 adet kesici delici alet ve yurt dışından kaçak olarak getirilen 40 farklı türden malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri suç ve suçlularla mücadeleye yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede yasak bıçak ticareti yaptığı belirlenen G.D. isimli bir şahsın adresinde yapılan aramalarda internet üzerinden satışını yaptığı, taşınması ve bulundurulması yasak 26 adet kesici ve delici alet ile yurda kaçak yollarla getirildiği tespit edilen 40 adet değişik türden alet ve cihazlar ele geçirildi. G.D. polis ekiplerince gözaltına alındı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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