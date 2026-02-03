Konya'da jandarmadan aranan şahıslara sıkı takip

Konya'da jandarma ekiplerince ocak ayında yapılan çalışmalarda 869 bin 21 şahıs ve 2 milyon 879 bin 52 araç sorgulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-31 Ocak tarihleri arasında sürdürülen çalışmalar kapsamında; 869 bin 21 şahıs ve 2 milyon 879 bin 52 araç sorgusu yapıldı. Denetimlerde 0-5 yıl hapis cezasıyla aranan 230 şahıs, 5-10 yıl hapis cezasıyla aranan 17 şahıs, 10-20 yıl hapis cezasıyla aranan 7 şahıs ile aranan 254 şahıs ve ifadeye yönelik 119 olmak üzere toplam 373 şahıs ve 206 araç yakalandı. - KONYA