Konya'da jandarmadan aranan şahıslara sıkı takip
Konya'da jandarma ekipleri ocak ayında 869 bin 21 şahıs ve 2 milyon 879 bin 52 aracı sorguladı. Denetimlerde aranan 373 şahıs ile 206 araç yakalandı.

Konya'da jandarma ekiplerince ocak ayında yapılan çalışmalarda 869 bin 21 şahıs ve 2 milyon 879 bin 52 araç sorgulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-31 Ocak tarihleri arasında sürdürülen çalışmalar kapsamında; 869 bin 21 şahıs ve 2 milyon 879 bin 52 araç sorgusu yapıldı. Denetimlerde 0-5 yıl hapis cezasıyla aranan 230 şahıs, 5-10 yıl hapis cezasıyla aranan 17 şahıs, 10-20 yıl hapis cezasıyla aranan 7 şahıs ile aranan 254 şahıs ve ifadeye yönelik 119 olmak üzere toplam 373 şahıs ve 206 araç yakalandı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
