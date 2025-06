Konya'da Jandarma, Yolcu Taşımacılığında Sivil Denetim Gerçekleştirdi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde jandarma trafik ekipleri, yolcu taşımacılığında kural ihlallerine karşı sivil kıyafetle denetime çıktı. Yolcu kılığında otobüse binen trafik jandarması, yaptığı denetimin ardından kural ihlali yaptığını belirlediği sürücüye para cezası uyguladı. Yolculuk sonunda yaptığı anons ise otobüsteki yolcuları hem bilgilendirdi hem de şaşırttı.

Beyşehir'de vatandaşların Kurban Bayramı öncesinde güvenle seyahat etmelerini sağlamak amacıyla yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik sivil denetimler gerçekleştirildi. Denetimde kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücü trafik cezasından kurtulamadı. Beyşehir Kaymakamlığı tarafından sivil görevlendirme emri ile görevlendirilen ve Beyşehir otogarından yolcu otobüsüne sivil olarak binen jandarma trafik personeli, Antalya yönüne devam eden otobüste emniyet kemeri kullanımını kontrol ederken, ayrıca yolculuk esnasında sürücünün kural ihlali yapıp yapmadığını tespit etti. Denetim esnasında yolcu otobüsü, trafik jandarması ekipleri tarafından Derebucak ilçesindeki kontrol noktasında durdurularak otobüs içerisinde görevli sivil kıyafetle denetim yapan personel tarafından hem sürücü hem de yolcular yapılan denetim hakkında bilgilendirilerek yolculuk esnasında uyulması gereken kurallar hatırlatıldı. Özellikle seyahat esnasında emniyet kemeri takılmasının muhtemel kazalarda can kaybı ve yaralanma yaşanmaması adına önemli olduğu vurgulandı. Seyahat esnasında yolcular tarafından sürücünün kural ihlali yaptığının görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezine seyahat güvenliği için mutlaka ihbar edilmesinin önemine ve gerekliliğine işaret edildi. Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timi personeli, yapılan denetim sonucunda seyir halinde araç kullanırken cep telefonunu eline alarak konuşma yaptığını tespit ettiği sürücüye toplamda 2 bin 167 liralık trafik idari para cezası uyguladı. Bu tür denetimlerin devam edeceği ve halkın can güvenliği için gereken her adımın atılacağı kaydedildi. - KONYA