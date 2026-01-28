Haberler

Konya'da tır otomobile çarptı: 2 yaralı

Konya'da tır otomobile çarptı: 2 yaralı
Güncelleme:
Konya'nın Karapınar ilçesinde, ışıklı kavşakta meydana gelen kazada bir tır, durmakta olan bir otomobile çarparak iki kişinin yaralanmasına yol açtı. Olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde ışıklı kavşakta tırın otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ereğli Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.A. idaresindeki 06 EA 0388 plakalı otomobile kırmızı ışıkta durmak için yavaşladığı sırada, aynı istikamette seyir halinde olan M.T. yönetimindeki 31 N 3014 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

