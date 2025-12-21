Park halindeki aracının yanında beklerken işçi servisi çarptı

Konya'nın Ereğli ilçesinde park halindeki aracının yanında bulunduğu sırada işçi servisinin çarptığı tır sürücüsü yaralandı.

Kaza, Konya-Adana karayolu Ereğli Şeker Fabrikası yan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli Şeker Fabrikasına gelen tırın sürücüsü Z.A.'ya, park ettiği 27 ACR 562 plakalı tırının yanındayken Ü.Ö. idaresindeki 42 GAD 63 plakalı servis minibüsü çarptı. Kazada Z.A. yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA