Konya'da inşaattan düşen işçi yaralandı

Beyşehir ilçesinde bir inşaatta çalışan Suriye uyruklu 26 yaşındaki işçi, dengesini kaybederek ikinci kattan düşerek yaralandı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde inşaattan düşen işçi yaralandı.

Olay, Beyşehir'in Bahçelievler Mahallesinde yapımı süren bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan Suriye uyruklu 26 yaşındaki İ.M., dengesini kaybederek ikinci kattan beton zemine düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan İ.M. ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
