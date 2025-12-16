İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Konya'da, Suriye uyruklu bir inşaat işçisi asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Karapınar ilçesi Zafer Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat alanında çalışan Suriye uyruklu Ahmed Fevzi (40) henüz bilinmeyen bir nedenle asansör boşluğuna düştü. Olayın bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fevzi, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İnşaatta çalışan işçiler ise olayın nasıl gerçekleştiğini görmediklerini belirtti.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA