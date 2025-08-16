Konya'da İnşaat Halindeki Yurt Çatısında Yangın Çıktı

Konya'nın Kulu ilçesinde inşaat halinde olan yurdun çatısındaki yangın paniğe neden oldu.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Dinek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, KYK yurt binasının çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle çatıya yapılmakta olan kereste malzemeleri yandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

