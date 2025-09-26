Konya'da İkiz Çocukların Ölümüne Neden Olan Kaza: Sürücü Alkollü Çıktı

Konya'nın Halkapınar ilçesinde ikiz çocukların öldüğü kazada, diğer otomobilin sürücüsü 1.94 promil alkollü çıktı.

Kaza, dün Ereğli-Halkapınar kara yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir E. yönetimindeki 42 E 9064 plakalı otomobil, diş tedavisi için gittiği Ereğli'den Halkapınar'a dönen M.K.'nin kullandığı 42 L 3889 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 42 L 3889 plakalı otomobilde bulunan 3 yaşındaki ikiz kardeşler Kayra ve Yiğit Koçer hayatını kaybederken, sürücü baba M.K. ve anne A.K. ile diğer otomobilin sürücüsü Kadir E., otomobilde yolcu olarak bulunan Ferhat B. ve Hüseyin B. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan anne ve babanın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yaralıların tedavileri devam ediyor.

Ehliyeti alkolden alınmış

Öte yandan, ikiz çocukların öldüğü feci kazaya karışan diğer otomobilin sürücüsü Kadir E.'nin 1.94 promil alkollü çıktığı öğrenildi. Kadir E.'nin ehliyetine de daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğu, hastanede tedavisinin tamamlanmasının ardından hakkında adli işlem başlatılacağı belirtildi. - KONYA