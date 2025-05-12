Konya'da İki Otomobilin Çarpıştığı Kazada 1 Kişi Yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kulu-Konya Kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya yönüne seyreden İ.A. idaresindeki 42 AYH 586 plakalı Opel marka otomobile aynı yönde giden Ö.A.'nın kullandığı 42 AJL 409 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolun sağındaki bariyeri aşıp yaya yolunda duran Opel otomobildeki M.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA