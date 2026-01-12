Haberler

Karapınar'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Olay sonrası bir sürücü kaçarken, yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hüsrev Altınbaşak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T. idaresindeki 42 AUS 827 plakalı otomobile, Y.Ö.'nün kullandığı 48 AJB 356 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın ardından Y.Ö. olay yerinden kaçtı. Kazada araç sürücüsü M.T. ile araçta yolcu olarak bulunan E.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karıştıktan sonra olay yerinden kaçan sürücü Y.Ö. polis ekipleri tarafından yakalanırken, hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

