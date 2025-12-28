Haberler

Karapınar'da iki kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüler yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Konya'nın Karapınar ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.U. yönetimindeki 70 AAP 239 plakalı kamyonet ile Y.Ö. idaresindeki 42 HY 353 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada iki aracın sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

