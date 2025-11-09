Haberler

Tartışma silahlı kavgaya dönüştü

Tartışma silahlı kavgaya dönüştü
Güncelleme:
Konya'nın Karatay ilçesinde husumetli kişiler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi omzundan vurularak yaralandı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Ahmed Hamdi Göğüş Caddesi ile Aslanlı Kışla Caddesi kavşağında meydana geldi.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde karşılaşan ve aralarında husumet bulunan B.P. (32) ile ismi henüz öğrenilemeyen şahıs tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada silahla omzundan vurulan B.P. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis şüpheli şahsı yakalarken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı



