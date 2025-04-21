Konya'da Husumetli Gruplar Arasında Kavga: 1 Bıçaklama

Konya'da husumetli 2 grubun sokak üzerinde karşılaşması sonucu çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı.

Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi Yeni Sille Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde karşılaşan ve önceden husumetleri bulunan 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir şüpheli, E.K.'yi (18) bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA