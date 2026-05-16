Anne ve babasını öldüren zanlı parkta eli kanlı bulunmuş

Konya'da hukuk fakültesi öğrencisi C.D., tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası parkta eli kanlı halde yakalanan zanlı gözaltına alındı.

Konya'da tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldüren hukuk fakültesi öğrencisi olduğu öğrenilen zanlının olay sonrası parkta eli kanlı şekilde beklediği sırada yakalandığı ortaya çıktı. Katil zanlısı oğul gözaltına alınırken, hayatını kaybeden çiftin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi Benekli Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hukuk fakültesi öğrencisi olduğu öğrenilen 22 yaşındaki C.D. henüz belirlenemeyen nedenle annesi Nazife Dinçer ve babası Gökhan Dinçer ile tartışmaya başladı. Tartışma sonrası C.D. mutfaktan aldığı bıçakla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde memur olan anne ve babasını bıçaklayarak evden ayrıldı. Evlerine yakın bir parkta eli kanlı şekilde oturan kişi olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri elinin neden kanlı olduğunu sorması üzerine katil zanlısı C.D.'nin 'anne ve babamı öldürdüm, evdeler' demesi üzerine eve polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği ve ekiplerin adrese ulaşmasının ardından anne ve babayı kanlar içerisinde bulduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Gökhan Dinçer ve eşi Nazife Dinçer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli C.D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olay yerinde incelemelerin ardından çiftin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
