Konya'da Hızla Giden Scooter Sürücüsü Trafiği Tehlikeye Attı

Konya'da Hızla Giden Scooter Sürücüsü Trafiği Tehlikeye Attı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da elektrikli scooter kullanan bir sürücü, caddede saatte 80-90 kilometre hızla önündeki araçları sollayarak hem kendi canını hem de diğer sürücüleri tehlikeye soktu. Olay, kameralara yansıdı.

Konya'da caddede akan trafikte önüne gelen araçları yaklaşık 80-90 kilometre hızla sollayarak giden scooter kullanıcısı, hem kendisini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı.

Olay, dün akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeni Sille Caddesi istikametinden Eski Sanayi istikametine seyir halinde olan kasksız elektrikli scooter sürücüsü saatte yaklaşık 80 ile 90 kilometre hızla araçları sollayarak trafikte seyretti. Hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atan scooter sürücüsü, yanından geçtiği araç sürücülerini de şaşırttı. Hızla akan trafiğin içerisinde ilerleyen scooter sürücüsünün araçların arasından gözden kaybolduğu anlar başka bir araçta çekim yapan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İzmir'de kuraklık nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren kısmi su kesintileri başlayacak

İlçe ile başladı büyükşehire yayıldı! Saat 23'ten sonra artık su yok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan'ın röportajdaki bakışlarına dikkat: Bu kez spikerden gözlerini ayırmadı

Bu kez gözlerini ayırmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.