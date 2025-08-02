Konya'da Hızla Giden Scooter Sürücüsü Trafiği Tehlikeye Attı

Konya'da caddede akan trafikte önüne gelen araçları yaklaşık 80-90 kilometre hızla sollayarak giden scooter kullanıcısı, hem kendisini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı.

Olay, dün akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeni Sille Caddesi istikametinden Eski Sanayi istikametine seyir halinde olan kasksız elektrikli scooter sürücüsü saatte yaklaşık 80 ile 90 kilometre hızla araçları sollayarak trafikte seyretti. Hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atan scooter sürücüsü, yanından geçtiği araç sürücülerini de şaşırttı. Hızla akan trafiğin içerisinde ilerleyen scooter sürücüsünün araçların arasından gözden kaybolduğu anlar başka bir araçta çekim yapan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - KONYA